Microsoft показала новую Windows 10. Как она стала выглядеть

Корпорация Microsoft продемонстрировала новую версию Windows 10, которая получила новый дизайн меню "Пуск" и ряд других улучшений. Платформа доступна лишь для разработчиков, но внешний вид системы можно оценить уже сейчас.

Речь идет о сборке Windows 10 Developer Preview 20161, которая обращает на себя внимание благодаря перерисованным значкам и полупрозрачному фону меню "Пуск".

Фото: Microsoft

Пользователям также будет доступна возможность менять цвета главного меню - для этого понадобится включить темную тему.

Фото: Microsoft

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