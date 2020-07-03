Microsoft показала новую Windows 10. Как она стала выглядеть

Фото: istock
Корпорация Microsoft продемонстрировала новую версию Windows 10, которая получила новый дизайн меню "Пуск" и ряд других улучшений. Платформа доступна лишь для разработчиков, но внешний вид системы можно оценить уже сейчас.
Речь идет о сборке Windows 10 Developer Preview 20161, которая обращает на себя внимание благодаря перерисованным значкам и полупрозрачному фону меню "Пуск".
Фото: Microsoft
Пользователям также будет доступна возможность менять цвета главного меню - для этого понадобится включить темную тему.
Фото: Microsoft
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