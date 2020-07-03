Минздрав назвал сроки возвращения к полноценной жизни после пандемии

"Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса возможно не раньше февраля", - сказал он, подчеркнув, что к этому времени можно будет возобновить походы в театры, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых.

При этом глава здравоохранения исключил сезонность коронавируса. По его словам, в странах с жарким климатом заболеваемость при нарушении правил не уходит.

А вот сложность протекания заболевания Мурашко связал с количеством полученного вируса и состоянием иммунитета человека. В числе факторов риска министр назвал артериальную гипертонию, ожирение, сахарный диабет, ряд онкологических заболеваний, склонность к образованию тромбов и возраст.

При этом у переболевших в более тяжелой форме формируется более "напряженный" иммунитет, а повторных случаев заболевания пока не зафиксировано, следует из его слов.