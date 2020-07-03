Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19 у детей

В новой версии временных клинических рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции у детей учтены все накопившиеся данные, весь опыт по медицинской помощи при COVID-19 как в нашей стране, так и за рубежом, - сообщили сегодня в ведомстве.

Полугодовой опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией показал: дети болеют реже и легче, чем взрослые. У них менее выраженная клиническая симптоматика, маленькие пациенты реже требуют госпитализации (в стационаре лечится около 10 процентов заболевших детей). Однако, не исключены случаи тяжелого течения, в мире зарегистрированы и единичные детские смерти от COVID-19.

"Имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что дети составляют до 10 процентов в структуре инфицированных SARS-CoV-2 и до 2 процентов в структуре пациентов с диагностированными клиническими случаями COVID-19. В Российской Федерации дети составляют 6-7 процентов зарегистрированных случаев COVID-19", - говорится в документе.

Заболевание регистрируется в том числе и у новорожденных, хотя внутриутробная передача вируса от инфицированной матери будущему ребенку не подтверждается. Но после рождения ребенка мать должна принимать меры защиты.

Подавляющее большинство всех описанных случаев заболевания у детей связаны с контактами с заболевшими взрослыми.

В документе перечислены наиболее часто встречающиеся симптомы:

лихорадка,

непродуктивный кашель,

признаки интоксикации (миалгии, тошнота, слабость).

Иногда отмечаются:

боль в горле,

заложенность носа,

поражение желудочно-кишечного тракта (боли в животе, диарея, рвота),

"ковидные" пальцы (с красными пятнами, похожими на следы отморожения).

"Выздоровление обычно наступает в течение 1 - 2 недель. Не менее четверти детей переносят инфекцию бессимптомно. Госпитализации в стационар требует до 10% детей", - говорится в документе.

Лечение проводится по назначению врача. Из последней версии рекомендаций Минздрав отозвал пункт об использовании лопинавира/ритонавира и у детей, и у взрослых. Этот препарат применялся в Китае, Иране и США, но в результате клинических исследований его эффективность не была подтверждена.