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03.07.2020 12:52
Рубрика: Власть

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с занятостью

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты до 10 сентября представить в правительство сводный доклад о состоянии рынка труда в регионах страны. Губернаторам поставлена задача взять под личный контроль ситуацию с занятостью в своих субъектах Федерации, особое внимание уделив трудоустройству выпускников образовательных учреждений. Отчеты с мест должны быть направлены в Минтруд до сентября.

Фото: iStock
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Ряд поручений направлен на развитие портала "Работа в России". На нем появится возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Там же разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников.

Власть Работа власти Экономика Работа Занятость Правительство Председатель Правительства

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