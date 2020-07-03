Мишустин поручил губернаторам лично контролировать ситуацию с занятостью

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерству труда и социальной защиты до 10 сентября представить в правительство сводный доклад о состоянии рынка труда в регионах страны. Губернаторам поставлена задача взять под личный контроль ситуацию с занятостью в своих субъектах Федерации, особое внимание уделив трудоустройству выпускников образовательных учреждений. Отчеты с мест должны быть направлены в Минтруд до сентября.

Ряд поручений направлен на развитие портала "Работа в России". На нем появится возможность подачи заявок на прохождение профессионального обучения и получение дополнительного образования для граждан, лишившихся работы или находящихся под угрозой увольнения. Там же разместят перечень лучших практик регионов и работодателей по организации стажировок будущих выпускников.