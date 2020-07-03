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03.07.2020 18:03
Рубрика: Власть

Москалькова предложила ускорить процесс освобождения заключенных

Текст: Елена Яковлева

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова готовит предложения о направлении решений судов об освобождении заключенных в службу исполнения наказаний через защищенные каналы связи. Это должно ускорить процесс освобождения. Об этом сообщила сама Москалькова, комментируя ситуацию с экс-главой ярославского "Яблока", который после отмены приговора судом вышел из СИЗО лишь на пятые сутки.

Фото: iStock
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"Данная проблема носит системный характер. О подобных фактах сообщают и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ. Например, в Нижегородской области срок исполнения таких решений судов доходит до 7 дней", - сказала омбудсмен, чьи слова приводит ТАСС.

Москалькова также отметила, что сложившееся положение обусловлено объективными причинами, связанными с доставкой судебных решений в учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), обычно расположенные на большом расстоянии от судов.

"При существующем уровне технического развития и цифровизации всех сфер общественных отношений, в том числе уголовного судопроизводства, в котором обеспечена возможность дистанционного участия в судебном заседании, было бы правильно, чтобы столь важные решения судов, касающиеся освобождения из-под стражи, отправлялись незамедлительно по защищенным каналам связи", - подчеркнула она.

Уполномоченная по правам человека пояснила, что с ее стороны готовятся предложения о внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты.

Власть Право Права человека Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Уполномоченный по правам человека Правительство Минюст ФСИН

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