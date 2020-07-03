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03.07.2020 11:48
Рубрика: Общество

Мурашко: Второй волны COVID-19 в прежних масштабах уже не будет

Текст: Елена Манукиян
Министр здравоохранения Михаил Мурашко исключил повторение пандемии коронавируса в России. Об этом он сообщил в интервью "Интерфаксу" в пятницу, 3 июля.
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

"Маловероятно, что будет вторая волна такого же масштаба, как была первая. Мы приобрели определенный иммунитет, создали систему лечения, профилактики. Поэтому повторение сценария в полном формате маловероятно", - сказал он. При этом министр не исключил возможность нового роста заболевших, отметив, что ситуация зависит от поведения, так называемых "COVID-дессидентов".

Фото: Игорь Онучин/ТАСС
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Мурашко также рекомендовал продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты, отметив, что все зависит от ситуации. Так, если рядом нет большого количества людей, можно обойтись без маски, например, на даче, следует из его слов.

"Но, если мы говорим о закрытых помещениях, движении по городским улицам - здесь ношение маски является оправданным. Плюс нужно учитывать, что это инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, а маска - это барьер, она сдерживает вирус. Есть правила по смене масок спустя пару часов, нужно эти правила соблюдать", - сказал министр.

Глава Минздрава подчеркнул, что вернуться к нормальной жизни россияне смогут не раньше февраля, имея в виду, что к этому времени можно будет возобновить походы в театры, перелеты, полноценную работу и полноценный отдых. "На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса", - подытожил Мурашко.

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