На борту следовавшего в Афины самолета произошло задымление

Задымление произошло на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который выполнял рейс из Берлина в Афины, передает агентство Reuters.

Пилот сообщил о внештатной ситуации примерно в 17-30 по местному времени, когда борт уже находился в воздушном пространстве Греции. В результате лайнер с 157 пассажирами совершил экстренную посадку в аэропорту города Салоники. К счастью, никто не пострадал. После посадки на взлетную полосу прибыли пожарные и машины скорой помощи.

Информации о причинах инцидента пока нет.