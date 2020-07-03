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03.07.2020 12:22
Рубрика: Общество

NASA впервые изменит траекторию астероида

Текст: Юрий Медведев

Эксперимент, который намерено провести NASA, крайне важен для защиты Земли от астероидной опасности. Сегодня среди различных вариантов одним из наиболее эффективных ученые называют изменение орбиты потенциально опасного космического гостя. В качестве цели выбран астероид Dimorphos (160 метров в ширину), который вращается вокруг более крупного астероида Didimos.

Фото: Фото: iStock
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В июле 2021 года NASA запустит аппарат DART, который в сентябре 2022 года врежется в Dimorphos. Событие произойдет примерно в 11 миллионах километров от Земли. Столкновение должно сдвинуть Dimorphos к более узкой орбите вокруг Didimos. О подготовке эксперимента сообщает sciencenews.org.

Телескопы с Земли будут отслеживать последствия катастрофы, а Европейское космическое агентство отправит зонд Hera на Dimorphos в 2024 году, чтобы убедиться, что астероид следует по новому пути. А главное, насколько верно рассчитан весь эксперимент. В случае успеха вполне вероятно именно такой способ будет выбран как наиболее предпочтительный для борьбы астероидной опасностью.

Общество Космос Научный подход с Юрием Медведевым

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