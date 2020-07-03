Как уже сообщала "Российская газета", в январе 2022 года Казань станет официальной столицей Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр.

Наталья Водянова уверена, что Специальная Олимпиада - это больше, чем спорт с секундами и рекордами. Фото: РИА Новости

Ранее наша страна никогда не принимала подобные турниры. В Специальной Олимпиаде примут участие атлеты с особенностями интеллектуального развития.

Одной из тех, кто горячо поддержал предстоящее событие, стала супермодель Наталья Водянова. Не секрет, что у Водяновой есть сестра Оксана, у которой в детстве медики диагностировали аутизм и ДЦП. Модель хорошо известна тем, что принимает активное участие в различных волонтерских и благотворительных движениях, а также входит в совет директоров Специальных Олимпиад. Вот как Наталья прокомментировала "РГ" новость про Игры-2022 в Казани.

Как вы отреагировали, когда услышали новости про выбор Казани?

Наталья Водянова: Прыгала от счастья. Вся моя семья счастлива. Это огромная победа! Мечта, к которой мы шли в течение многих лет, но в которую лично я даже боялась поверить, чтобы не сглазить до самого последнего момента, стала реальностью! Я так счастлива, что впервые в истории Россия станет страной проведения Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады.

Наталья Водянова: Эти Игры воплощают истинные олимпийские ценности, демонстрируют мужество

В чем, по вашему, важность предстоящего события?

Наталья Водянова: Прежде всего в том, что это огромный шаг вперед для построения инклюзивной культуры в России. Специальная Олимпиада сегодня - это больше чем спорт с секундами и рекордами. Эти Игры гораздо шире - они воплощают истинные олимпийские ценности, демонстрируют мужество, помогают атлетам и их семьям получить порцию позитива, раскрыть таланты и отлично провести время. Событие покажет особенным людям, что у них гораздо больше сходства с этим миром, чем различий. Это прекрасное время, когда они находятся на вершине Олимпа и становятся главными героями равной борьбы. Ну и, конечно, общество, глядя на людей с особенностями развития, начинает меняться, и в конечном счете справедливость и толерантность восторжествуют.