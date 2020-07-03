Неонацисты скупают недвижимость в Восточной Германии

Ведомство по охране Конституции обеспокоено ростом числа покупок недвижимости и земельных участков в сельских районах Саксонии и в других восточно-германских землях со стороны лиц, относящихся к категории правых экстремистов, сообщает портал еженедельника Zeit.

По данным эксперта по правому экстремизму Генри Кренца, объекты часто используются для баз, а также в качестве тренировочных центров. В прошлом году в Саксонии экстремистским группам правого толка принадлежали 27 зданий. В 2018 году в их владении были 22 объекта недвижимости, при этом тенденция роста сохраняется.

В других федеральных землях также наблюдается увеличение числа покупок собственности со стороны правых экстремистов. В Саксонии-Анхальт за ними зарегистрировано 22 здания и земельных участка. А на начало 2019 года их было девять, говорится в парламентском запросе.

"Приобретение недвижимости создает опасность укоренения правых экстремистов в определенных регионах", - отметили на запрос издательской группы Funke в Ведомстве по охране Конституции.