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03.07.2020 19:14
Рубрика: Спорт

Планы "Нижнего"

БК "НН" снова сыграет в Лиге чемпионов по баскетболу
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
Международная федерация баскетбола объявила состав участников мужской клубной Лиги чемпионов на сезон 2020/21. От России выступит БК "Нижний Новгород".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Лига чемпионов ФИБА будет проведена уже в пятый раз. Вопрос о том, какой это по значимости турнир, остается спорным. Главенствует Евролига, а вот на вторую позицию с переменным успехом претендуют ЛЧ и Еврокубок (Euro Cup), который для российских команд пока более предпочтителен и авторитетен. Здесь в минувшем, недоигранном сезоне Россию представляли "Локомотив-Кубань" и УНИКС (Казань).

Лига чемпионов ФИБА - единственный баскетбольный еврокубок 2019/20, где победитель определится. "Финал Восьми" пройдет 30 сентября - 4 октября. БК "НН" имеет шансы сразиться на этой стадии, но сначала нужно завершить игры 1/8 финала с "Дижоном" (Франция). Серия до двух побед остановлена при счете 1:1.

Названы лучшие баскетболистки чемпионата России 2019/20
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