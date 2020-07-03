Международная федерация баскетбола объявила состав участников мужской клубной Лиги чемпионов на сезон 2020/21. От России выступит БК "Нижний Новгород".

Лига чемпионов ФИБА будет проведена уже в пятый раз. Вопрос о том, какой это по значимости турнир, остается спорным. Главенствует Евролига, а вот на вторую позицию с переменным успехом претендуют ЛЧ и Еврокубок (Euro Cup), который для российских команд пока более предпочтителен и авторитетен. Здесь в минувшем, недоигранном сезоне Россию представляли "Локомотив-Кубань" и УНИКС (Казань).

Лига чемпионов ФИБА - единственный баскетбольный еврокубок 2019/20, где победитель определится. "Финал Восьми" пройдет 30 сентября - 4 октября. БК "НН" имеет шансы сразиться на этой стадии, но сначала нужно завершить игры 1/8 финала с "Дижоном" (Франция). Серия до двух побед остановлена при счете 1:1.