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03.07.2020 21:54
Рубрика: Спорт

Столичный аутсайдер

Красно-синий новичок элиты регби пока на дне таблицы
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8198)
Завершился третий тур чемпионата России по регби. Лидирует действующий обладатель "золота" красноярский "СТМ-Енисей", на дне таблицы новичок элиты ЦСКА.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Игры тура принесли следующие результаты: "Слава" (Москва) - "Локомотив-Пенза" - 15:16, "Енисей-СТМ" - "Стрела" (Казань) - 38:23, Булава" (Таганрог) - "ВВА-Подмосковье" - 14:24, "Металлург" (Новокузнецк) - ЦСКА - 27:9, "Богатыри" (Краснодар) - "Красный Яр" (Красноярск) - 13:49. В чемпионате страны лидируют пока не потерпевшие ни одного поражения "Енисей-СТМ" (15 очков), "Металлург" (14) и "Локомотив-Пенза" (13). Внизу таблицы не имеющие ни одной победы и ни одного очка "Богатыри", "Булава" и ЦСКА.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Прошел самый упорный матч первенства РФ по регби

Самый драматичный матч прошел на столичном стадионе "Слава". Одноименная местная команда могла вырвать на последней минуте победу у "Локо", но южноафриканский легионер Джин Уиллемс не смог выполнить ударом ноги двухочковую реализацию.

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