Новый раздел о писателях-юбилярах появится на портале "Онлайн.Библиогород"

На портале "Онлайн.Библиогород" 4 июля заработает раздел, посвященный отечественным и зарубежным писателям, чьи юбилеи со дня рождения отмечаются в текущем году. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

На сайте появятся биографии и избранные произведения классиков: Чехова, Пастернака, Твардовского и других. Там же разместят аудиоролики и видео с рассказами о писателях.

Новый раздел портала будет обновляться каждый месяц. Например, в конце июля читателям расскажут об Александре Грине (23 августа - 140 лет) и Юрии Трифонове (28 августа - 95 лет).