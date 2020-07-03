Оборот ресторанов баров и кафе в мае был ниже на 52%, чем годом ранее

Оборот сферы общественного питания - ресторанов, баров и кафе - в мае 2020 года снизился на 52,1% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее до 65,1 млрд рублей. Об этом сообщает Росстат.

В сообщении отмечается, что это сравнимо с показателями апреля 2020 года. Сильнее, чем рестораны, многие из которых перешли на дистанционное обслуживание клиентов, в сегменте ХоРеКа (HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe) пострадали отели. По данным статистического ведомства, несмотря на то, что в мае, по сравнению с апрелем, услуги проживания в гостиницах или иных аналогичных объектах показали рост на 2%, по сравнению с маем 2019 года падение составило 87,1%. В абсолютных значениях итоги мая для сферы гостеприимства составили 2 млрд 372 млн 740,2 тыс рублей, следует из аналитики Росстата.

Основной причиной, отмечается в отчете, стало не только падение туристического потока, но и, в немалой степени, числа деловых командировок. Так, в Москве уменьшение объемов оказания гостиничных слуг по сравнению с маем 2019 года составило 85,8%, в Санкт-Петербурге - 88,2%, Краснодарском крае - 98%, в Крыму - 97,4%.

Тем не менее, отмечают специалисты Росстата, по сравнению с апрелем 2020 года в 46 регионах зафиксирован рост выручки от проживания в гостиницах, хостелах и отелях. Наибольший прирост, в 6,9 раз, по данным ведомства, в мае был в Омской области, в Воронежской - в 3,6 раза, в Пермском крае - в 3,2 раза.

В целом, сообщает Росстат, рынок платных услуг в мае 2020 года снизился по сравнению с маем 2019 года на 39,5%, а по сравнению с апрелем текущего года снижение составило 0,9%.