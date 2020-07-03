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03.07.2020 22:20
Рубрика: Происшествия

Угроза терроризма не исчезла

ОДКБ пересмотрел планы военных из-за пандемии
Текст: Иван Петров, Александр Степанов
Российская газета - Столичный выпуск № 144(8198)
Военный комитет Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) в связи с пандемией коронавируса скорректировал планы совместной деятельности. Об этом стало известно в пятницу на заседании комитета, прошедшем в Москве.

Как сообщил председатель военного комитета ОДКБ - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов - с учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки пришлось уточнить порядок реализации плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год. Подробности этих корректировок военачальник раскрывать не стал.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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В то же время, как рассказали в российском военном ведомстве, Генштабы стран ОДКБ на заседании военного комитета проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, подтвердив общее понимание характера вызовов и угроз и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации.

Стоит напомнить, что недавно генсек ОДКБ Станислав Зась отмечал, что проблема коронавируса на время оттеснила на второй план опасность гораздо более зловещей по своим масштабам и последствиям угрозы мировой стабильности - международного терроризма. Между тем эта угроза, по его словам, никуда не делась и сохраняет свой разрушительный потенциал. Кроме того, коронавирус создал благоприятную почву для роста наркоторговли развития нелегальной миграции, экстремизма и преступности в целом.

Поговорили военачальники в пятницу и о будущем. Так, участники заседания в деталях обсудили проект Плана развития военного сотрудничества государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы. "Намечены пути дальнейшей проработки аспектов, связанных с международными полетами авиации вооруженных сил государств - членов ОДКБ, созданием аналитического центра, а также совершенствованием структуры и состава Коллективных авиационных сил Организации", - рассказал некоторые подробности переговоров начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.

Коронавирус на время оттеснил на международный терроризм, но угроза никуда не делась

Кроме того, на прошедшем заседании, как пояснили в Минобороны РФ, были определены направления развития мультисервисной сети связи.

Подытоживая заседание, Валерий Герасимов отметил, что принятые решения поспособствуют дальнейшему укреплению системы коллективной безопасности ОДКБ и стабильности в странах Организации.

Происшествия Терроризм Антитеррор Международные организации ОДКБ Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ

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