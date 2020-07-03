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Текст:   Светлана Ментюкова 
13:06 03.07.2020

Оформлять в собственность участки земли можно будет удаленно

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) работает над программой "Земля просто".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Программа позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур. Об этом сообщил в эфире на портале "Твой Дальний Восток" руководитель Росреестра Олег Скуфинский, передает ТАСС.

Фото: iStock
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"Такой проект как "Земля просто" даст возможность каждому жителю нашей страны, каждому предпринимателю брать землю с помощью простых средств автоматизации безбарьерно, без чиновника, везде, где ее можно брать - самому формировать участок, самому нажимать кнопку, получать электронный договор, подписывать его со своей стороны и получать зарегистрированные права", - рассказал Олег Скуфинский.

По его словам, срок получения таких прав на землю должен составить около двух недель.

Программа "Дальневосточный гектар", которая позволяет россиянам бесплатно получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года. С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

По данным озвученным полпредом в ДФО Юрием Трутневым, программа стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.

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