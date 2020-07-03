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03.07.2020 11:15
Рубрика: В мире

Около миллиона лососей "сбежали" с фермы в Чили

Текст: Юрий Чернов

В Чили ведется расследование самого массового "побега" лососей за последние 10 лет. С фермы, принадлежащей крупному местному производителю этого вида рыбы, "сбежали" около миллиона особей. Инцидент произошел в заливе Релонкави, в регионе Лос-Лагос, где сосредоточена большая часть чилийский и иностранных производителей рыб лососевых пород.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По предварительным сведениям, причиной случившегося могла стать погода - сильный тихоокеанский ветер утопил 16 из 18 водных клеток, в которых выращивалась рыба.

Представители компании заявили, что до сих пор неизвестно точное количество "сбежавших", но это число приближается к миллиону особей. Генеральный директор компании Жерардо Бальботин заявил, что не менее 875 тысяч лососей, средний вес которых составлял 3,8 килограмма, должны были находится в клетках. На данный момент местным рыбакам и силам Национальной службы рыболовства и аквакультуры удалось выловить около 8,5 тысяч лососей, то есть меньше 1% от "сбежавших".

По мнению местных и международных экологических организаций, такой массированный побег лососей может нанести серьезный вред окружающей среде. Этот вид рыбы является хищником, перестав получать регулярный корм в клетках, он в поисках пропитания начинает активно уничтожать морскую фауну. Из-за этого бизнес по выращиванию лососей в Чили не раз становился предметом критики. Кстати, в 2018 году в этом же регионе на свободе оказались почти 700 тысяч лососей, сбежавших с фермы норвежской компании. Тогда удалось выловить 5,5% из этих особей, а компания в итоге была оштрафована властями на сумму в 8,2 миллиона долларов.

В мире Южная Америка Чили

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