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03.07.2020 07:25
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Онколог рассказал об опасности боли в правом подреберье

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-хирург и онколог Иван Карасев рассказал о симптомах и факторах риска опасного вида онкологии - так называемого рака большого дуоденального соска (БДС). Он встречается реже, чем рак поджелудочной железы. Однако также достаточно опасен.

- Чаще всего провоцирующим фактором является наличие аденомы на соске, лечение которой не проводилось, и она переросла в раковую опухоль. Поэтому необходима своевременная диагностика, - отметил врач.

Фото: iStock
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В рамках диагностики выполняются сбор тщательного анамнеза пациента, УЗИ, рентгеноскопическая холангиография, ПЭТ-КТ, МРТ - холангиография, гастродуоденоскопия, эндоскопическая ультрасонография. Плюс диагностика, которая предполагает оценку повышения уровня билирубина, щелочной фосфатазы, амилазы, трансаминаз, холестерина в плазме крови и определение повышения показателей опухолевых маркеров - CA-19.

Главные клинические проявления заболевания включают ноющие боли в правом подреберье, а также сильный зуд кожи, ее пожелтение, проблемы с аппетитом и "необоснованное" похудение, повышение температуры, сильную тошноту.

Помимо генетической предрасположенности, существует ряд других факторов риска болезни. Это желчнокаменная болезнь, аномалии развития, врожденная дилатация желчных путей, склерозирующий холангит, бактериальная инфекция.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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