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03.07.2020 09:11
Рубрика: В мире

Парламентские выборы в Киргизии назначили на 4 октября

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов депутатов законодательной ветви власти. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Согласно официальной информации, Центральной избирательной комиссии (ЦИК) поручено разработать сумету расходов для проведения всеобщего голосования.

Проведение выборов в городские и сельские советы Киргизии отложено

"Генеральная прокуратура при подготовке и проведении выборов должна обеспечить соблюдение Конституции и законов Киргизстана. Главы местных государственных администраций, мэры городов Бишкека и Оша, руководители исполнительных органов местного самоуправления должны оказать содействие в работе соответствующих органов и избирательных комиссий по формированию, уточнению списка избирателей, решению организационно-технических вопросов при подготовке и проведении выборов", - говорится в сообщении.

Правительству КР предписано, во-первых, рассмотреть варианты финансирования выборов. Во-вторых, в период их подготовки принять меры по соблюдению законности, прав и свобод граждан, а также обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. В-третьих, оказать содействие ЦИК в обеспечении кибербезопасности информационных электронных систем, применяемых в выборном процессе.

В мире экс-СССР Киргизия

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