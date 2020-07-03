Биологи научились точно пересчитывать возраст собак в "человеческий"

Американские молекулярные биологи решили найти более точный, чем "годы жизни умножить на семь" метод, который позволяет определить возраст собаки. Методику проверили пока только на лабрадорах-ретриверах. Скорость старения других пород может отличаться.

Методика позволяет оценить биологический возраст по количеству определенных меток на ДНК и сравнить с возрастом человека. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Systems.

Ранее учеными был разработан способ, с помощью которого удалось оценить биологический возраст человека. Так, использовались эпигенетические метки - короткие молекулы, которые управляют считываемостью генов и присутствует на ДНК того или иного индивида. Как правило, по мере старения определенных типов таких молекул в организме становится больше. Их количество можно определить, обработав геном особым образом. Этот показатель используют для того, чтобы оценить, насколько эффективны препараты и терапии для продления жизни. Препятствием стало то, что ученые не знали, как эти клетки накапливаются по мере старения у других млекопитающих.

В ходе исследования образцы генома собрали у 104 лабрадоров-ретриверов. Результаты анализа количества энергетических меток на поверхности ДНК подтвердили, что в ДНК собак по мере взросления накапливаются эпигенетические метки, как у человека. То есть, их тоже можно использовать в качестве маркера старения. Но также ученые заметили, что метод "умножить количество лет на семь" не работает.

Оказалось, что в первые четыре года жизни собаки очень быстро взрослеют. В год жизни пес напоминает тридцатилетнего человека по уровню развития. А в четыре года у него накапливается столько же эпигенетических меток, как и у пятидесятилетнего человека. Потом этот процесс замедляется, и в 14 лет животное находятся на таком же уровне, что человек в 70-75 лет. Итогом изучения стал график, сопоставляющий человеческие и собачьи годы жизни. Любопытно, что для обозначения человека и разного его возраста использовали фото актера Тома Хэнкса.

Ученые намерены проверить, характерны ли подобные закономерности для других пород собак. Также они вычисляют общий набор закономерностей, который поможет вычислить скорость старения всех млекопитающих и сравнивать эти скорости между собой. Это позволит создать препарат, замедляющий старение.