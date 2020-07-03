Пять секретов успеха великого библиотекаря Маргариты Рудомино

Маргарите Рудомино было всего 21, когда она создала и возглавила Библиотеку иностранной литературы. До сих пор остается загадкой, как ей удалось убедить чиновных комиссаров, что иностранные книги нужны не только классово чуждым "барыням-салопницам", но и передовому рабочему классу. В следующем году библиотека, которая сегодня носит имя своей основательницы, отметит столетие. А сегодня, 3 июля, 120 лет исполнилось бы по истине выдающейся женщине Маргарите Ивановне Рудомино.

О своей учительнице на портале ГодЛитературы.РФ вспоминает одна из ее учениц - заведующая детским залом "Иностранки", переводчик-скандинавист Ольга Мяэотс, которая считает несправедливым, что создатель отчасти остался в тени своего создания.

"Старший ребенок", прославившийся на весь мир

Маргарита Рудомино называла свое создание "мой старший ребенок". И начав практически с нуля за 50 лет, что она возглавляла Библиотеку иностранной литературы, она превратила ее в известное во всем мире уникальное хранилище книг с более чем четырьмя миллионами томов на более чем сотне языков. Академик Дмитрий Лихачев называл Рудомино "великим библиотекарем". А все остальные считали ее легендой: еще бы, ведь ей столько раз удавалось совершать невозможное!

Мини-библиотечки и похвала от Крупской

Маргарита Рудомино создавала свою Библиотеку не как хранилище книг, "спецхран", а как открытый всем источник знаний. Так уже в 1920-е годы Иностранка начинает искать нового читателя - не только среди "буржуазной" интеллигенции или академических ученых, но и готовить новые "читательские кадры" - из рабочих, которые, может, еще недавно и на родном-то языке читать не умели.

Мини-библиотечки создаются на заводах и фабриках и даже в городских парках! Библиотекари выезжали в парки со своими граммофонами и крутили диалоги из учебных пособий. Тогда это было абсолютно в новинку. Даже Крупская похвалила: "Вы, оказывается, большую работу делаете! Вы же наш народ учите иностранным языкам! Ну и молодец же вы!". Работа библиотекарей-преподавателей была столь успешной, что курсы при "Иностранке" стали основой для создания нового вуза - Института иностранных языков.

Стейнбек, Олдридж и дар от народа Америки

Удивительно: страна то распевает "Если завтра война, если завтра в поход…", то спустя десятилетие начинает воздвигать "железный занавес", а горстка библиотекарей во главе со своим неутомимым директором собирает в Москве книги со всего мира. А как важны были встречи с иностранными писателями, дававшие возможность живого общения через все железные занавесы! Ричард Олдингтон, Пабло Неруда, Джеймс Олдридж, Джон Стейнбек, Херлуф Бидструп, Жан Ришар Блок…

Уже в 1930-е "Иностранка" получила международное признание. И как результат - ценнейшие коллекции: "Дар испанского народа", переданный Испанской Республикой Советскому Союзу в 1937 году, а потом - коллекция документов французского Сопротивления, собранная Жоржем Романом, книги, присланные американской организацией "Общество помощи русским в войне" - каждая с экслибрисом "Героическому народу Советского Союза от народа Америки".

Естественно-научный зал против информационной изоляции

Для восстановления разрушенного Великой Отечественной войной народного хозяйства необходимы были специалисты, овладевшие современными достижениями науки и техники. И "Иностранка", задуманная как "неофилологическая библиотека" (она и появилась-то изначально при одноименном институте, основанном родной теткой Рудомино - Е.Я. Кестер), резко меняет свой профиль и открывает естественно-научный зал, где специалисты самых разных областей могли найти актуальную информацию. Что дало настоящий прорыв в работе советских ученых, долгое время находившихся в информационной изоляции.

Библия Гутенберга и секретный сейф

После окончания войны Маргариту Ивановну Рудомино направили в Германию для работы с культурными ценностями - искать вывезенные из СССР книжные собрания и разбирать оставшиеся бесхозными в разоренной стране библиотечные коллекции. Многое было тогда вывезено в СССР в качестве репараций, но многое было сохранено и возвращено Германии, за что немецкие библиотеки, кстати, не раз благодарили М.И. Рудомино. Так вот, в числе вывезенного была знаменитая Библия Гутенберга. Этот ценнейший памятник мировой культуры все советские годы хранился в секретном сейфе в Ленинской библиотеке. О трагической судьбе Библии знали немногие. И никто не решался не то чтобы протестовать - даже напомнить. А вот Маргарита Ивановна осмелилась вступиться за пленницу: как только в самом начале перестройки идеологическая хватка в стране ослабла, она обратилась в ЦК КПСС и напомнила о необходимости выпустить Библию Гутенберга из заточения - вернуть ее в культурный контекст. Увы, получила тогда извечный ответ: "Маргарита Ивановна, обождите. Не время еще…" Ждать пришлось еще 20 лет.