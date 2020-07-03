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03.07.2020 16:25
Рубрика: Власть

По итогам голосования предложат изменения в избирательное законодательство

Текст: Ксения Воронцова

Парламентарии проанализируют опыт подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и предложат изменения в избирательное законодательство, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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"Мы получили в ходе самого общероссийского голосования, в ходе его подготовки действительно уникальный опыт", -заявил он на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон.

По его словам, принцип, когда в центре - человек, который приходит отдать свой голос, принять решение, "должен быть положен и в наше избирательное законодательство". Эта практика, отметил Клишас, требует внимательного анализа.

"Мы обязательно и с Центральной избирательной комиссией, и с регионами, с наблюдателями, волонтерами, которые работали на общероссийском голосовании, эту практику проанализируем и предложим соответствующие изменения и в избирательное законодательство", - отметил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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