По итогам голосования предложат изменения в избирательное законодательство

Парламентарии проанализируют опыт подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию и предложат изменения в избирательное законодательство, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Мы получили в ходе самого общероссийского голосования, в ходе его подготовки действительно уникальный опыт", -заявил он на встрече президента с рабочей группой по подготовке изменений в Основной закон.

По его словам, принцип, когда в центре - человек, который приходит отдать свой голос, принять решение, "должен быть положен и в наше избирательное законодательство". Эта практика, отметил Клишас, требует внимательного анализа.

"Мы обязательно и с Центральной избирательной комиссией, и с регионами, с наблюдателями, волонтерами, которые работали на общероссийском голосовании, эту практику проанализируем и предложим соответствующие изменения и в избирательное законодательство", - отметил он.