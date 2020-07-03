В эту пятницу события в высших эшелонах власти во Франции происходили с невиданной ранее быстротой. Утром в коммюнике Елисейского дворца было объявлено о том, что глава кабинета министров Эдуар Филипп подал в отставку, и она была принята. Там же сообщалось о том, что "новый премьер-министр будет назначен в ближайшие часы".

И редкий случай: ждать пришлось недолго. Уже в 12.38 по местному времени в администрации французского президента сообщили, что новым главой правительства стал 55-летний представитель правоцентристской партии "Республиканцы" Жан Кастекс.

Тот самый, которому в начале апреля Эмманюэль Макрон поручил определить стратегию выхода Франции из коронавирусного карантина, а затем воплотить ее в жизнь. По мнению главы Пятой республики, а его разделяет большинство французов, Жан Кастекс, человек, обладающий недюжинными организаторскими способностями, с задачей справился весьма успешно.

Кастекс ранее не входил в число примелькавшихся фигур столичного политического бомонда. Он закончил Национальную школу администрации, эту "кузницу" высших кадров страны, а также престижный Sciences Po - Парижский институт политических исследований. Обладает большим опытом, как на местном уровне - последние 12 лет возглавлял муниципалитет города Прад в департаменте Восточные Пиренеи, так и государственном.

Работал в Счетной палате Франции, был советником по социальным вопросам в президентской администрации во времена Николя Саркози, а затем и заместителем генерального секретаря Елисейского дворца.

Жан Кастекс стал премьером после того, как французы остались довольны его стратегией по выводу страны из карантина

В 2017 году Кастексу было поручено на межминистерском уровне координировать сначала подготовку к Олимпийским играм 2024 года, а после и все крупнейшие спортивные мероприятия в стране. Ожидается, что новый состав французского правительства будет объявлен в ближайшие дни.