ESA показало впечатляющее видео полета над кратером Королева на Марсе

Европейское космическое агентство ESA представило фильм, смонтированный из снимков орбитального аппарата Mars Express. Небольшая научно-познавательная картина детально показывает кратер Королева на Марсе, диаметр которого составляет 82 километра.

Фильм представлен на официальном сайте Европейского космического агентства. Он был создан с использованием целой мозаики изображений, сделанных на одной орбите с помощью стереокамеры высокого разрешения HRSC. Она установлена на орбитальном аппарате Mars Express.

Впервые эти снимки были опубликованы в декабре 2018 года. Теперь их обработали и смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета орбитального аппарата над кратером Королева. Мозаичное изображение было объединено с данными о топографии этой местности, что позволило создать трехмерный ландшафт.

Зрелище способно заворожить зрителя. Этот хорошо сохранившийся ударный кратер расположен в северной низменности Красной планеты, к югу от огромного дюнного поля Олимпия. Его особенностью является то, что он круглый год заполнен водяным льдом. Дно кратера находится на два километра ниже его края. Оно покрыто куполообразным ледяным отложением толщиной 1,8 километра.

Ученые считают, что это самый большой резервуар льда на Марсе, за исключением полярных резервуаров. Водяной лед здесь очень устойчив. Он представляет собой для ловушку для воздуха, который надо льдом охлаждается, становится тяжелее по сравнению с окружающим его воздухом и зависает внутри кратера. Поскольку воздух является плохим проводником тепла, то водяной лед на дне надежно защищен от нагрева и сублимации.

Кстати, ESA напоминает, что данный кратер был назван в честь Сергея Павловича Королева (1907-1966 гг.), главного советского ракетостроителя и конструктора космических кораблей. Это название было утверждено Международным астрономическим союзом в 1973 году. Под руководством Королева была разработана первая отечественная межконтинентальная ракета Р-7, которая стала предшественником современных "Союзов".