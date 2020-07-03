После сбоя ВТБ восстановил работу мобильного приложения

Мобильное приложение вновь доступно для клиентов ВТБ. Специалисты IT-отдела устранили возникшие ранее технические неполадки, сообщает пресс-служба банка.

"В системе наблюдался кратковременный сбой из-за некорректной выгрузки архивных СМС о ранее проведенных трансакциях. Все они ошибочны и не связаны с действительными операциями по счетам", - со ссылкой на источник пишет "Коммерсант".

Как следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов, перебои начались второго июля около 21.29 по московскому времени. Большинство пользователей не смогли войти в систему, поступали также жалобы на сбои всех сервисов и проблемы с созданием выписки по счету. Сейчас работа системы восстановлена, а зафиксированные проблемы устранены.