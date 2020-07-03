Посол России: Втягивание Боснии в НАТО подорвет основы этого государства

Американские обвинения России в подрыве суверенитета Боснии и Герцеговины (БиГ) лживы, и призваны ввести в заблуждение широкую общественность, чтобы в атмосфере напряженности решать собственные задачи. Об этом говорится в авторском тексте посла РФ в Сараево Петра Иванцова для информационного агенства Республики Сербской "Глас Серпске". "Российская газета" публикует текст нашего дипломата на русском языке.

"Бросились, не могли не броситься, в глаза заголовки в местных газетах крупными черными буквами: "Россия подрывает суверенитет БиГ", - во весь голос кричали они, ссылаясь на какой-то якобы доклад комитета сената США. Не буду цитировать тот небольшой абзац, где уместилось ноль достоверной информации, зато в наличии обман и пустые, ни на чем не основанные рассуждения.

Поначалу не хотел реагировать: ну мало ли, кто там что опять сказал, очевидно, не разбираясь в реальных делах, это ни в первый, ни в последний раз, тем более, что снова и снова рисуется антироссийская картина просто из русофобии, без каких-либо аргументов. Но вроде бы Альберт Эйнштейн сказал, что ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. Поэтому, решил я, на этот раз все же стоит дать некоторые разъяснения.

Так в чем же к нам очередные претензии? Подрываем суверенитет Боснии и Герцеговины? Позвольте узнать, а как? Где факты? Ну хоть какие-нибудь, в которые не так стыдно было бы поверить? Или это просто чье-то личное мнение? Очередного хорошо оплаченного "эксперта"? Очередного иностранного органа, многие из членов которого БиГ на карте не найдут и, как мы все уже ранее не раз могли убедиться, не в курсе происходящего здесь? Можете меня цитировать: Россия поддерживает суверенитет (выделю крупными буквами, чтобы было понятнее - "ПОДДЕРЖИВАЕТ"), территориальную целостность и независимость БиГ, равноправный статус ее трех государствообразующих народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями. Что здесь не ясно? Мы сотрудничаем с Боснией и Герцеговиной и на центральном уровне, и с энтитетами, и с кантонами, и с муниципалитетами. Работаем со всеми тремя народами и представителями "других". Взаимодействуем со всеми конфессиями. В чем тогда проблема? В том, что наши сугубо дейтонские подходы не совпадают с поставленными из-за рубежа задачами ревизии основополагающих принципов построения БиГ? Запишите: Россия против такой ревизии, в ущемлении статуса и прав государствообразующих народов и энтитетов мы видим серьезную опасность для будущего многонациональной БиГ. Где тут "подрыв суверенитета"? Или он, может быть, в том, что мы плотно сотрудничаем с Республикой Сербской и ее руководством? Не скрываем, наши особые дружественные связи с РС - это факт. Не только не скрываем, но и высоко их ценим и всячески развиваем. И делается это без ущерба для чьих-либо интересов. Досужие домыслы относительно "подрыва суверенитета" БиГ, мягко говоря, несостоятельны. Если говорить более открыто - то они лживы, призваны, очевидно, ввести в заблуждение широкую общественность, создать атмосферу напряженности для решения каких-то собственных задач.

Что там еще было? Мы противодействуем интеграции в НАТО? Да, мы против расширения НАТО - агрессивного военно-политического блока, который лишь создает разделительные линии в Европе и подрывает общеевропейскую стабильность и безопасность. НАТО - это то, что из сугубо политических эгоистических задач, по собственному почину, в нарушение норм международного права бомбило города и мосты, объекты гражданской инфраструктуры, причиняя страдания ни в чем не повинному мирному населению, не стеснялось использовать обедненный уран, заразив громадные территории здесь, на Балканах, в БиГ, последствия чего будут ощущаться на здоровье всех вас и нас еще столетия.

Так вот, да, мы - Россия - против расширения НАТО. У нас есть и право, и обязанность иметь позицию по этому вопросу. А вот в том, что касается интеграционных устремлений БиГ - это уже сугубо ваше собственное дело. Читайте так, как написано: ваше собственное дело. БиГ как суверенное государство вправе сближаться, равно как и не сближаться, с кем угодно. Тезис очевидный. Я здесь не первый год и вижу, что консенсуса по теме интеграции в НАТО в местном обществе нет. И это тоже очевидно. Попытки "продавить" интеграцию БиГ в альянс подрывают основы функционирования БиГ как государства трех равноправных народов и двух энтитетов с широкими конституционными полномочиями, создают угрозу безопасности и стабильности. У России как одного из государств-гарантов мирного соглашения есть все права и обязанности указать на это и работать в пользу неукоснительного соблюдения дейтонских принципов".