Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп официально подал в отставку, передает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца. Сообщается, что президент республики Эмманюэль Макрон принял его прошение.

"Эдуар Филипп сегодня подал в отставку, президент принял ее", - информировали в канцелярии Макрона. О мотивах такого кадрового решения официально ничего не сообщается.

Согласно последнему опросу общественного мнения, Эдуар Филипп пользовался рекордной для страны поддержкой населения, обогнав по популярности президента Франции. Деятельность первого в июне одобряли 50 процентов жителей страны, а второго - лишь 38 процентов.