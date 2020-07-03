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03.07.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Столичная драма

Прошел самый упорный матч первенства РФ по регби
Текст: Владимир Ильин
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск № 144(8198)
В третьем туре чемпионата России по регби на столичном стадионе "Слава" сыгран самый драматичный матч сезона. Хозяин поля одноименный столичный клуб минимально уступил пензенскому "Локомотиву" - 15:16.

После заноса мяча в зачетное поле соперника Михаила Сидорова, реализации и штрафного от представителя ЮАР Джина Уиллемса москвичи повели 10:0. Но "Локо" сумел переломить ход матча штрафным Сергея Янюшкина, попытками южноафриканца Руди Ван Руйена и спортсмена, который по фамилии как нельзя лучше подходит для команд общества "Локомотив", -отличился Александр Гудок.

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Дальше благодаря штрафному Реваза Бродзели гости лидировали 16:10. На последней минуте матча "Слава" совершила попытку (пять очков на счету Омари Гриняева), однако при реализации Уиллемс чуть промахнулся мимо створа регбийных ворот.

Пензенцы одержали уже третью подряд победу.

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