Проверки вузов предложили отменить до 2024 года

Авторы аналитического доклада "Уроки "стресс-теста". Вузы в условиях пандемии и после нее" предлагают отменить проверки российских вузов до 2024 года.

- Требуется пересмотр подходов к контрольно-надзорной деятельности, - говорится в докладе, представленном пятницу на заседании Общественного совета при Минобрнауки. - Необходимо доверие к вузам с устойчивой репутацией… Требуется трансформация традиционных плановых проверок в системный мониторинг.., который не требует визитов инспекторов и запроса документов.

По мнению авторов доклада, среди которых ректоры 12 российских вузов, последствия кризиса "будут отдаваться эхом в системе высшего образования еще несколько лет".

"В связи с этим имеет смысл рассмотреть возможность отмены всех проверок до конца 2024 года, кроме проверок финансовой дисциплины", - говорится в докладе.