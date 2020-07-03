Указ губернатора Псковской области от 3 июля 2020 года № 122-УГ "О внесении изменения в пункт 3 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 июля 2020 г. № 1219, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в пункт 3 указа Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. Пансионатам, санаторно-курортным организациям (санаториям) осуществлять деятельность на территории Псковской области с обязательным выполнением следующих условий:

1) равномерное распределение заселяемых граждан по всему номерному фонду пансионата, санаторно-курортной организации (санатория);

2) недопущение использования гражданами спа-салонов, соляриев, бань, саун, бассейнов, расположенных в пансионате, санаторно-курортной организации (санатории);

3) проведение обязательной дезинфекции инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, иного инвентаря и оборудования, предоставляемого проживающим гражданам, после каждого проживающего гражданина;

4) выполнение Рекомендаций по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.1-0182.20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 20 мая 2020 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







