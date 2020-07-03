Указ губернатора Псковской области от 3 июля 2020 года № 123-УГ "О внесении изменения в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 июня 2020 г. № 1219, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив его пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Организациям отдыха детей и их оздоровления, за исключением организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием, детских лагерей труда и отдыха (далее - организации), осуществлять на территории Псковской области деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления с обязательным выполнением следующих условий:

а) осуществление деятельности организации в закрытом круглосуточном режиме с осуществлением смены работников периодичностью не чаще чем один раз в 14 дней;

б) на период работы смены (14 дней) исключение возможности выезда работников за пределы организации;

в) выполнение Рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3.1/2.4.0185-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 25 мая 2020 г., за исключением пункта 3.3 указанных Рекомендаций.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 15 июля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







