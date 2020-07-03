Указ губернатора Псковской области от 3 июля 2020 года № 124-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 июля 2020 г. № 1219, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 26 июня 2020 г. № 1171" дополнить словами ", от 02 июля 2020 г. № 1219";

2) в подпункте 1 пункта 2:

а) в абзаце четвертом подпункта "а" слова ", совершаемые в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта" исключить;

б) подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) по 14 июля 2020 г. посещение гражданами ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет не распространяется на случаи:

посещения таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

проведения без участия зрителей репетиций, позволяющих при их проведении обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и количеством не более пятнадцати человек при проведении репетиции на улице, не более десяти человек при проведении репетиции в помещениях организации;

осуществления библиотеками деятельности в соответствии с подпунктом 17 настоящего пункта;

осуществления музеями, музеями-заповедниками, картинными и (или) художественными галереями, выставочными залами деятельности в соответствии с подпунктом 19 настоящего пункта;";

3) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;

4) подпункт "б" подпункта 3 пункта 2 признать утратившим силу;

5) в подпункте 4 пункта 2:

а) абзац первый и подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"4) обязать граждан:

а) соблюдать в период по 14 июля 2020 г. социальную дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе при посещении объектов религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в иных общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;";

б) подпункт "д" признать утратившим силу;

в) подпункт "д.1" изложить в следующей редакции:

"д.1) при совершении прогулок в период по 14 июля 2020 г.:

соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров до других граждан, находящихся на улице, а в случае невозможности соблюдения данной дистанции - носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы;

не использовать уличное спортивное оборудование, уличное оборудование для игр, беседки, скамейки, иные элементы благоустройства;

не посещать детские игровые площадки;";

г) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) в период по 14 июля 2020 г.:

носить одноразовые маски или многоразовые маски, или респираторы в общественном транспорте, включая легковое такси, в местах приобретения товаров, работ, услуг, на работе при одновременном нахождении в помещении более одного гражданина, в иных общественных местах в случае невозможности соблюдения социальной дистанции до других граждан, предусмотренной подпунктами "а", "д.1" настоящего подпункта, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим указом;

носить перчатки в общественном транспорте, включая легковое такси, в объектах религиозных организаций;

в местах приобретения товаров (услуг) носить перчатки либо при входе в торговый зал объекта розничной торговли (помещение оказания услуг) обрабатывать руки дезинфицирующим средством;";

6) в подпункте 8 пункта 2:

а) подпункт "а" признать утратившим силу;

б) в подпункте "в" слова ", а в торговых залах магазинов, осуществляющих розничную торговлю одеждой и (или) обувью, нахождение покупателей без перчаток" исключить;

в) подпункт "г" изложить в следующей редакции:

"г) осуществить нанесение в торговых залах и перед кассами в объектах розничной торговли специальной разметки, обеспечивающей соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование);";

г) подпункт "з" изложить в следующей редакции:

"з) выполнять пункт 1, подпункты 2.1 - 2.7, 2.9 - 2.11 пункта 2 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 01 июня 2020 г.;";

7) подпункт 8.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8.1) организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю на территории Псковской области, рекомендуется:

а) установить время посещения объектов розничной торговли с 9.00 до 11.00 только для граждан в возрасте старше 60 лет. Указанные рекомендации не распространяются на аптеки и аптечные пункты;

б) выполнять подпункт 2.8 пункта 2, пункт 3 Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 01 июня 2020 г.;";

8) подпункт 8.2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"8.2) в период по 14 июля 2020 г. религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Псковской области:

а) не допускать нахождение в объектах религиозной организации граждан без одноразовых масок или многоразовых масок, или респираторов, а также без перчаток;

б) обеспечить соблюдение дистанции между гражданами не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в объектах религиозных организаций, на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), в том числе путем нанесения специальной разметки. При невозможности соблюдения в объектах религиозных организаций данной дистанции обеспечить совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний на территориях, прилегающих к зданиям религиозных организаций (прихрамовых территориях), с соблюдением данной дистанции;

в) выполнять санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа;";

9) подпункт 19 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"19) музеям, музеям-заповедникам, картинным и (или) художественным галереям, выставочным залам осуществлять деятельность при условии проведения индивидуальных экскурсий, групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обязательным выполнением Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях. МР 3.1/2.1.0194-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 10 июня 2020 г.";

10) пункт 5 признать утратившим силу;

11) подпункт 4 пункта 6 признать утратившим силу;

12) пункт 8 признать утратившим силу;

13) пункт 9 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) обеспечить последовательный перевод свободного коечного фонда, предназначенного для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в штатный режим работы.";

14) в подпункте 2 пункта 13 слова ", указанных в приложении № 1 к настоящему указу" исключить;

15) подпункт 2 пункта 17 признать утратившим силу;

16) пункт 18.1 признать утратившим силу;

17) подпункты 1 и 2 пункта 23 признать утратившими силу;

18) в пункте 24.1 цифру ", 5" исключить;

19) приложение № 1 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 04 июля 2020 года.

Губернатор области М.Ведерников







