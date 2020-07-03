Путин: Ценные предложения, не вошедшие в Конституцию, надо реализовать

Ценные для общества предложения, которые не вошли в Конституцию РФ, должны быть реализованы на уровне законов или подзаконных актов, главное - ничего не потерять, заявил президент России Владимир Путин.

"Все упаковать в Конституцию практически невозможно, нереально, да и по сути дела не нужно, это не конституционный уровень. Но предложения, которые поступили от людей, которые мы не можем учесть в Конституции и которые представляют из себя безусловную ценность для общества, эти предложения, безо всяких сомнений, должны быть реализованы", - сказал он на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

Глава государства отметил, что это может быть сделано на уровне законов, либо подзаконных актов.

"Главное, чтобы нам ничего не потерять из того, что люди наработали и предложили полезного для страны", - заявил Путин.