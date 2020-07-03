Путин: Народ является главным гарантом стабильности в России

Главным гарантом стабильности в России является ее народ, способный принимать ответственные решения, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. В начале беседы глава государства объявил, что по воле россиян изменения в Основной Закон вступают в силу.

Люди, по словам главы государства, сердцем почувствовали, что вынесенные на голосование предложения востребованы и необходимы стране.

"Этот внутренний настрой граждан России на то, чтобы создать условия для поступательного стабильного развития, чтобы создать условия для спокойного развития страны, чрезвычайно важен", - считает Путин.

Депутат Госдумы Валентина Терешкова поблагодарила президента за внимание к деятельности рабочей группы, которая собирала и анализировала все поступавшие предложения. "Идет огромный поток писем, в которых выражаются не только добрые слова, благодарность вам, но и люди связывают с вами стабильность в вашем государстве", - рассказала она.