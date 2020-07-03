Путин подчеркнул важность запрета на отчуждение российских территорий

Поправка о запрете на отчуждение территорий России важна для ряда "чувствительных" регионов нашей страны, считает президент Владимир Путин.

На встрече с рабочей группой, готовившей изменения в Конституцию, глава государства подчеркнул, что многие из ее участников внесли важные поправки и они совпали с ожиданиями людей.

"Достаточно упомянуть инициативу Владимира Машкова о запрете отчуждения территории. Думаю, многие видели репортажи, как жители одной из территорий России, для которых данная тема имеет особое значение, буквально восприняли слова Владимира Львовича о том, что эта поправка должна быть "железобетонной", и в честь 67-й статьи Конституции, где зафиксирован этот порядок, это положение, установили железобетонный памятный знак", - рассказал Владимир Путин.

Президент отметил также, что эта поправка касается не одной-двух, а гораздо большего количества чувствительных территорий России.