Путин подписал указ о включении поправок в текст Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сам сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения.

Глава государства напомнил, что в результате общероссийского голосования почти 78% россиян высказались за поправки. "С соответствии с этим решением я подписал указ об опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения во воле народа", - заявил Владимир Путин.

Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года.

Ранее в пятницу Центризбирком России утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%.

Текст Конституции Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, будет опубликован в номере "Российской газеты" за 4 июля.