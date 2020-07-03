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03.07.2020 15:41
Рубрика: Власть

Путин подписал указ о включении поправок в текст Конституции

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин подписал указ об опубликовании нового текста Конституции РФ. Об этом он сам сообщил в пятницу на встрече с членами рабочей группы, готовившей изменения.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава государства напомнил, что в результате общероссийского голосования почти 78% россиян высказались за поправки. "С соответствии с этим решением я подписал указ об опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Поправки вступают в силу. Вступают без всякого преувеличения во воле народа", - заявил Владимир Путин.

Фото: Александр Корольков/РГ
За поправки в Конституцию проголосовало вдвое больше россиян, чем в 1993 году

Согласно тексту указа, изменения вступают в силу 4 июля 2020 года.

Ранее в пятницу Центризбирком России утвердил своим постановлением окончательные итоги общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. В протокол ЦИК внесены следующие цифры: явка - 67,97%, за поправки проголосовали 77,92% участников голосования, против - 21,27%.

Текст Конституции Российской Федерации с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, будет опубликован в номере "Российской газеты" за 4 июля.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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