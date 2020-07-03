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03.07.2020 17:00
Рубрика: Власть

Путин: Россия нуждается в притоке новых граждан

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых граждан, особенно если речь идет о соотечественниках из-за рубежа, которые чествуют себя россиянами в широком смысле слова.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Такое мнение он высказал в пятницу в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ, отвечая на вопрос председателя организации "Украинцы России" Богдана Безпалько. Тот посетовал, что переселенцы из-за рубежа встречаются в России с поборами и бюрократическими препонами при оформлении документов.

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"По моему глубочайшему убеждению, Россия нуждается в притоке новых граждан. Не только в повышении рождаемости внутри страны, но и в привлечении людей из-за границы", - сказал президент. "Конечно, если речь идет о наших соотечественниках, носителях русского языка, русской культуры, мы вдвойне, втройне заинтересованы в притоке таких людей, которые чувствуют себя россиянами в широком смысле этого слова", - добавил он.

При этом российский лидер отметил, что экономике страны уже не хватает рабочих рук, а скоро этот дефицит станет еще заметнее. "Это становится реальным, серьезным ограничителем экономического роста в стране", - подчеркнул Путин.

В некоторых странах работа по привлечению кадров поставлена на серьезный, даже научный уровень. "И нам надо это сделать", - считает глава государства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Что же касается ограничений, о которых говорил Безпалько, то Владимир Путин назвал их вредными. "Безусловно, от этого надо избавляться. Я много раз давал на этот счет поручения", - отметил президент. Он предложил сотрудникам своей администрации и представителем правительства подумать о том, как сократить финансовые издержки для соотечественников, возвращающихся на историческую родину. "Мы можем сделать это достаточно быстро", - отметил президент.

Он также призвал власти на местах учитывать состояние рынка труда, развитие социальной инфраструктуры при привлечении мигрантов, чтобы "не нарушались права граждан России, которые проживают у себя дома". "Это все непростые вопросы, но ими надо заниматься, и мы будем это делать", - заключил Владимир Путин.

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