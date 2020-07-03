Путин поддержал идею об уроках исторической памяти

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею ввести в школах и вузах уроки исторической памяти.

С таким предложением выступила председатель Ассоциации учителей литературы и русского языка Людмила Дудова на встрече главы государства с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

По ее словам, такие уроки не только в школах, но и в учреждениях среднего и высшего образования станут также и формой патриотического воспитания. "Историческая память требует постоянного обращения к ней", - сказала она.

"По поводу уроков исторической памяти - замечательная идея. Полностью вас поддерживаю", - сказал глава государства.