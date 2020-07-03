Путин уверен в дальнейшем наращивании российско-белорусских связей

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с государственным праздником - Днем независимости. Российский лидер направил ему поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.

- Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, - подчеркнул Владимир Путин.

Он надеется на конструктивное взаимодействие в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

- Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран, - уверен президент РФ.

В поздравлении также отмечается, что отношения между Россией и Республикой Беларусь "развиваются в духе дружбы и союзничества". Речь как о двустороннем сотрудничестве, так и о координации усилий в сферах внешней политики и обороны.