Власть
03.07.2020 10:52
Текст: Татьяна Замахина

Путин уверен в дальнейшем наращивании российско-белорусских связей

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил белорусского коллегу Александра Лукашенко с государственным праздником - Днем независимости. Российский лидер направил ему поздравительную телеграмму, сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: Константин Завражин/РГ
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- Уверен, что вместе мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание российско-белорусских связей на всех направлениях, - подчеркнул Владимир Путин.

Он надеется на конструктивное взаимодействие в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и СНГ.

- Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов наших стран, - уверен президент РФ.

В поздравлении также отмечается, что отношения между Россией и Республикой Беларусь "развиваются в духе дружбы и союзничества". Речь как о двустороннем сотрудничестве, так и о координации усилий в сферах внешней политики и обороны.

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