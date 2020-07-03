Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации

Несколько лет назад, заметил он, в России был принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. "Ну и что? Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо. Вот мы против чего - против навязываний", - пояснил глава государства.

Тем, кто критикует нашу страну за якобы ограничения в правах людей нетрадиционной ориентации, Путин предложил свои усилия направить на те страны, где до сих пор существуют нормы уголовного права, по которым таких граждан можно преследовать в уголовном порядке. "У нас нет ничего подобного, а в некоторых государствах людей за нетрадиционную сексуальную ориентацию могут приговорить к смертной казни. Вот пускай займутся делом - там поковыряются", - посоветовал президент.

Тему поднял сенатор Алексей Пушков, вспомнив, как в день начала общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на здании посольства США в Москве был вывешен радужный флаг ЛГБТ-сообщества. "Это же демонстрация определенная. Нам говорят, что мы сейчас будем агрессивно на вас наступать в этой сфере - в идеологической, в нравственной сфере", - считает он.

- Ну и ладно. Они кое-что показали по поводу того, кто там работает, - сказал на это Владимир Путин.