Рапота пожелал Беларуси процветания и динамичного экономического развития

И, конечно, добавил российский политик, "хотелось бы пожелать и россиянам, и белорусам процветания и динамичного экономического развития". Это, по его словам, крайне важно для настроения, чтобы искра этого праздника сохранялась и в суровые будни, чтобы развивались белорусско-российские отношения".

Для сохранения памяти о героическом прошлом, событиях военных лет, подчеркнул госсекретарь, Союзное государство делает очень многое. В частности, он упомянул об открытии возле деревни Раковичи в Гомельской области мемориального знака на том месте, где в 1944 году началась масштабная операция "Багратион", которая завершилась полным освобождением Беларуси.

Особый камертон братских чувств ощущался, по мнению обозревателей, и в приветствие посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, который тоже находился среди почетных гостей у монумента Победы.

По его словам, которые приводит агентство, сегодня для каждой страны актуальны такие понятия, как независимость и союзничество, суверенитет и товарищество, взаимодействие, дружба, доверие, искренность. Что же касается двустороннего сотрудничества, то высокопоставленный дипломат обратил внимание на необходимость ухода "от малых конфликтов в пользу стратегии особого духа отношений россиян и белорусов".

Эстафета праздничного оптимизма сопровождала в пятничный день кавалькаду торжеств во всех регионах Синеокой. В Гродно, например, в это день, сообщают новостные порталы, новыми именами пополнилась по традиции региональная Книга Славы. Почетное свидетельство было вручено, в частности, председателю секции бывших партизан и подпольщиков городского совета ветеранов Лидии Житкевич, для которой, по ее словам, День Независимости страны - самый главный и священный праздник.

Большое счастье, подчеркнула ветеран, - жить в стране, в которой за годы независимости сделано очень много для ее развития. "Посмотрите, какой красивый город, сколько молодежи, улыбок. И, самое главное, мирное небо над головой. Мы многие годы сберегали мир, уверена, сохраним его и в будущем", - подчеркнула собеседница.

О том, что народ десятимиллионной страны по праву гордится своими боевыми и трудовыми традициями, говорил сегодня на берегах Буга и губернатор Брестского региона Анатолий Лис. В беседе с журналистами он обратил внимание на тот факт, что в мероприятиях, посвященных Дню Независимости, приняли участие представители всех дипломатических миссий, аккредитованных в областном центре.

"Это говорит о том, что авторитет нашей страны в Европе и мире значим. Страна ведь не просто так признается, а за определенные заслуги. И эти заслуги очевидны: за годы суверенитета мы смогли достичь хороших результатов", - убежден Лис.

Торжества в Бресте, сообщает агентство, начались с возложения венков и цветов на площади Свободы и в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", где состоялось открытие экспозиции "Оборона Восточного форта", посвященной самому мощному очагу сопротивления в июне 1941 года.

В залах звучит голос командира обороны, установлена скульптура "Последний защитник". Эмоционально представлена и тема госпиталя-лазарета, который размещался в казематах. С ней неразрывно связаны материалы, рассказывающие о семьях командиров, женщинах и детях, которые переживали все тяготы обороны вместе с защитниками крепости.

Кстати, напоминает агентство, экспозиция создана на средства Союзного государства в рамках фундаментального проекта по музеефикации и реставрации сооружений крепости, в который вложено около 2,6 млн белорусских рублей.