Александр Иванов поздравил сотрудников калужского отдела ГИБДД

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов поздравил с профессиональным праздником сотрудников калужского отдела Госавтоинспекции.

"Работа Госавтоинспекции с каждым днем становится всё более напряженной - количество автомобильного транспорта постоянно растет и значительно повышается интенсивность дорожного движения, - отметил в своем поздравлении Глава Калуги. - Ваша служба требует постоянной собранности, дисциплины, оперативного реагирования и принятия решений. Профессионализм сотрудников автоинспекции - залог порядка на дороге, надежной защиты водителей и пешеходов от проблемных ситуаций. Уверен, что и впредь вы будете с честью выполнять свой профессиональный долг, обеспечивая безопасность и спокойствие жителей".

За заслуги в укреплении законности и правопорядка Почетной грамотой Главы городского самоуправления был награждён подполковник полиции, начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Алексей Москаленко.

Грамотами и ценными подарками также были награждены наиболее отличившиеся сотрудники калужского отдела ГИБДД.