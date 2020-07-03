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03.07.2020 17:14
Рубрика: Власть

Бирюков: За полгода московская "Система-112" приняла около 1,3 млн вызовов

Текст: Ирина Огилько

За первое полугодие 2020 года специалисты столичной "Системы-112" приняли около 1,3 миллиона звонков и передали информацию экстренным службам для оказания помощи гражданам, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что сегодня исполняется восемь лет с момента создания этой универсальной, очень важной и нужной для города службы. Она позволяет вызывать все экстренные оперативные подразделения по единому номеру - 112.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Мы видим, что работа "Системы-112" эффективна и востребована, число звонков от граждан именно на единый номер растет, - отметил Петр Бирюков. - Если в 2012 году каждый день дежурили 10-15 операторов, которые принимали примерно 134 тысячи звонков ежегодно, то сегодня в смену выходят уже 50 специалистов. За прошлый год они приняли почти 2,7 миллиона вызовов, за первое полугодие этого года - уже около 1,3 миллиона".

Заместитель мэра отметил, что процесс приема и обработки вызовов регламентирован и автоматизирован. "Оператор за одну минуту выясняет, что случилось и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - подчеркнул он.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с 200 экстренными и аварийными службами города, а также со "Службами-112" Московской и Калужской областей.

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