Как в этом году проходит защита магистерских работ

В этом году не только школьники учились дистанционно, но и студенты. Правда, выпускники единый госэкзамен сдают, как и раньше, в учебных аудиториях. А вот бакалавры и магистры защищают свои дипломные работы в дистанционном режиме. Они как раз сейчас проходят в вузах.

Мне удалось присутствовать на защите магистерских работ, которая проходила на кафедре возобновляемых источников энергии НИУ нефти и газа им.И.М.Губкина. В этом году государственная итоговая аттестация в вузах особенная.

Еще за несколько дней до защиты дипломных работ тестируется связь, руководители проводят репетиции со своими студентами. Главное, чтобы не было сбоев при загрузке презентации. Но даже если вдруг это случится, у членов комиссии они есть - заранее распечатанные. Но, согласитесь, впечатление от выступления уже будет смазано.

И вот день защиты магистерских работ. Все члены государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) и студенты подключаются к видеоконференции. Секретарь ГЭК представляет председателя комиссии и других участников. Председатель комиссии Алишер Каланов, руководитель Инвестиционного дивизиона ВИЭ, "РОСНАНО" объявляет о наличии кворума. И предупреждает студентов, что на выступление по регламенту отводится десять минут. Поехали!

На защиту своих магистерских работ вышли девять студентов. У всех темы, связанные с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Первым выступает Илья Хохлов. Тема ВКР - "Оценка эффективности замещения нефтегазовыми компаниями собственных традиционных источников энергии на объекты генерации на основе ВИЭ". Все расчеты были сделаны на примере Северо-Пайяхского месторождения в Красноярском крае. Илья Константинович , проанализировав солнечный и ветровой потенциал территории, пришел к выводу, что более эффективно на этом объекте использование традиционной газовой генерации, поскольку проект на базе ВИЭ окупится более чем через 20 лет. Инженер и руководитель должен уметь принимать решения не только что делать, но и что делать не надо. Далее, как и на традиционной защите следуют вопросы членов ГЭК.

Затем выступают Марсэль Кусимов и Гузель Ахметшина. Их работы посвящены разным аспектам замены дорогостоящей дизельной энергетики на автономные гибридные энергоустановки (АГЭУ) в основе которых солнечные и ветровые станции, накопители энергии на примере Хабаровского края. Магистры подсчитали, что переход на ВИЭ позволит сэкономить не только миллиарды рублей в год на закупку дизельного топлива, но и сократит выбросы CO2 почти на 100 тысяч тонн. Для удобства инвесторов Марсэль даже разработал сайт, где представлена программа оптимизации локальной энергетики. Если все наработки студентов удастся реализовать, то проблема энергообеспечения изолированных территорий в России может быть отчасти решена. Недаром их работа вызвала много положительных отзывов.

Больше всего меня удивили девчонки. Они берутся за такие сложные, казалось бы, совсем не женские темы. Так, целую дискуссию после доклада вызвала работа Лилии Бабичевой "Использование возобновляемых источников энергии при энергоснабжении магистрального нефтепровода". Предлагаемое магистром решение использовать ВИЭ в три раза эффективнее традиционного (строительство линий электропередачи) и дает не только экономический, но и экологический эффект. Для нефтяной и газовой промышленности это революционное предложение.

Без технической заминки не обошлось. У одного студента не загружалась презентация. Он пропустил вперед следующего по очереди, а сам тем временем все настроил. Члены комиссии в целом были благосклонны к ребятам, но порой, как мне казалось, задавали каверзные вопросы, гоняли по теории. Вообще за эти несколько часов мой словарный запас серьезно обогатился специальной терминологией, на какое-то время я снова почувствовала себя студенткой. Так было волнительно.

Но волновалась я совсем напрасно! Большинство выступающих получили "отлично" и только трое - "хорошо". Четырем магистрам председатель ГЭК рекомендовал продолжить учебу в аспирантуре. И это их осознанное решение. Знаю, что трое студентов и свои магистерские работы писали с прицелом на кандидатские.

Безусловно, главная кульминация защиты - обсуждение работ. В это время студентов отключают от zoom. Все члены комиссии отметили, что работы ребят стали более глубокими, аналитическими, серьезно проработанными. Многие за это время опубликовали не одну научную статью.

Заведующий кафедрой возобновляемых источников энергии Василий Зубакин, отметил, что у всех выступающих прикладные темы и своими работами они не просто пытались обратить внимание, к примеру, на проблему устаревших дизельных станций на Дальнем Востоке, но, на основе анализа и расчета данных показывали, как "зеленая" энергетика может улучшить качество жизни на отдаленных территориях. И все это на примере конкретных регионов - от Калининграда до Камчатки.

Оценки выставлены. И снова к конференции подключаются студенты. Им зачитывают выставленные оценки и поздравляют с защитой дипломов. Вот он момент счастья!

Но что дальше ждет этих дипломированных специалистов? Один из членов ГЭК, профессор, д.э.н. Константин Ильковский предложил обсудить важный вопрос: как сделать так, чтобы те, кто решил связать свою судьбу с возобновляемой энергетикой, были востребованы лидерами этой отрасли.

Председатель комиссии Алишер Каланов согласился, что выпускникам нужно продвижение. И предложил организовать совместно с Ассоциацией ВИЭ площадку, на которой без всяких кадровых агентств лучшие студенты будут рекомендованы крупнейшим работодателям.

А я подумала, что было бы здорово, если бы вопрос трудоустройства молодых специалистов вот так и решался - сразу после защиты дипломных работ. Ведь направление "зеленой" энергетики относительно новое, динамично развивающееся и требует большого количества квалифицированных кадров.