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03.07.2020 12:22

Калужский депутат Константин Сотсков поздравил ветерана

Депутат Городской Думы Калуги Константин Сотсков вручил ветерану труда Клавдии Сергеевне Макаровой юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Клавдия Сергеевна родилась в Бабынинском районе. Войну помнит плохо, была совсем маленькой. С юных лет много работала, сначала в колхозе, потом почтальоном. Затем переехав в Калугу, устроилась на хлебозавод, где работала тестомесом, пекарем, мастером.

Ее оптимизму можно позавидовать. "Я и сейчас не тужу, на жизнь не обижаюсь, - поделилась секретом долголетия ветеран труда. - Очень приятно всегда общаться с нашим депутатом, знаем, что к нему можно обратиться за помощью, если что. Приятно, что не забывает нас в праздники, всегда поздравляет".

Фото: Калужская городская Дума
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"К сожалению, не получилось вручить медаль Клавдии Сергеевне ко Дню Победы, потому что были определенные очень жесткие ограничения из-за коронавируса, особенно на посещение людей старшего возраста, - пояснил депутат. - Подождали, когда ограничения начнут снимать, и пошли поздравлять наших любимых ветеранов".

Константин Сотсков поблагодарил Клавдию Сергеевну за многолетний труд и особо отметил, что благодаря ее поколению мы сегодня живем и можем работать на благо страны.

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