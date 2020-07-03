Калужский депутат Константин Сотсков поздравил ветерана

Депутат Городской Думы Калуги Константин Сотсков вручил ветерану труда Клавдии Сергеевне Макаровой юбилейную медаль в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Клавдия Сергеевна родилась в Бабынинском районе. Войну помнит плохо, была совсем маленькой. С юных лет много работала, сначала в колхозе, потом почтальоном. Затем переехав в Калугу, устроилась на хлебозавод, где работала тестомесом, пекарем, мастером.

Ее оптимизму можно позавидовать. "Я и сейчас не тужу, на жизнь не обижаюсь, - поделилась секретом долголетия ветеран труда. - Очень приятно всегда общаться с нашим депутатом, знаем, что к нему можно обратиться за помощью, если что. Приятно, что не забывает нас в праздники, всегда поздравляет".

"К сожалению, не получилось вручить медаль Клавдии Сергеевне ко Дню Победы, потому что были определенные очень жесткие ограничения из-за коронавируса, особенно на посещение людей старшего возраста, - пояснил депутат. - Подождали, когда ограничения начнут снимать, и пошли поздравлять наших любимых ветеранов".

Константин Сотсков поблагодарил Клавдию Сергеевну за многолетний труд и особо отметил, что благодаря ее поколению мы сегодня живем и можем работать на благо страны.