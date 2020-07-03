Калужский депутат помогает региональному отделению общества глухих

Калужское региональное отделение "Всероссийского общества глухих" расположено в избирательном округе № 6. Депутат Городской Думы города Калуги Павел Середин часто встречается с членами общества и оказывает им посильную помощь.

"Так сложилось, что члены общества компактно проживают в моем шестом округе, все они работали на расположенных в округе предприятиях и получили здесь квартиры, - рассказал Павел Середин. - Накануне голосования по поправкам в Конституцию РФ они попросили меня о встрече. Мы обсудили особенности предстоящего голосования, значение поправок, поговорили и о мерах предосторожности при голосовании на участках. Я на протяжении многих лет оказываю помощь людям с ограниченными возможностями, безусловно, и дальше буду это делать".

"Всероссийское общество глухих" было создано с целью защиты прав и законных интересов граждан РФ с нарушениями слуха, обеспечения им равных с другими гражданами возможностей, решения задач социальной реабилитации и интеграции в общество.