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03.07.2020 18:08
Рубрика: Общество

Московские врачи отправились Тыву для борьбы с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

На помощь здравоохранению Тывы отправились 10 медиков из столицы. Они окажут им содействие в лечении пациентов с COVID-19. Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет хирург Константин Покровский, замглавного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова депздрава Москвы.

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В составе бригады - пульмонолог, инфекционист, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры-анестезисты и врач-рентгенолог. Все врачи из ведущих столичных стационаров, имеющие большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом: городских клинических больниц №67 имени Л.А. Ворохобова, имени В.В. Вересаева, имени М.Е. Жадкевича, Инфекционной клинической больницы №2, Института имени Н.В. Склифосовского, а также городской поликлиники №175.

Медики укомплектованы всем необходимым, включая средства индивидуальной защиты. В ближайшее время в Тыву пришлют из Москвы так же мобильный компьютерный томограф, специализированные кровати, пульсоксиметры, оборудование для неинвазивной вентиляции легких, концентраторы и увлажнители кислорода, инфузионные стойки.

Москвичи посетят тывинские COVID-стационары, помогут коллегам в диагностике и лечении больных, в перепрофилировании клиник, проведут обучающие семинары для врачей различных специальностей.

По поручению мэра столицы для помощи в борьбе с коронавирусом московские бригады врачей уже побывали в Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Дагестане, в Забайкальском крае, во Владимире и Пскове, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

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