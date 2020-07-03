Музеи Московского Кремля вновь начнут принимать посетителей

Музеи Московского Кремля вновь начнут принимать гостей. Свои двери для посетителей они откроют в пятницу, третьего июля, сообщили в пресс-службе музеев.

"В Оружейной палате откроется выставка военных наград России. Она приурочена к 75-летию Победы. Посетители увидят ордена, которые вручали военным за доблесть на полях сражений, за полководческий талант, за личную храбрость и мужество в бою", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Одновременно посещать музеи смогут не более 150 человек, при этом все обязательно должны быть в масках и перчатках. В групповых экскурсиях пока будет не больше пяти человек.