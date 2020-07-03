Новости

В Магадане задержали обругавшего бортпроводников авиадебошира 03:43
Ким Чен Ын рассказал, почему коронавирус не проник в КНДР 03:33
Главком ВКС озвучил сроки завершения испытаний комплекса "Благовест" 03:29
Музеи Московского Кремля вновь начнут принимать посетителей 02:54
"Горбатый" самолет Boeing 747 снимут с производства 02:43
Главком ВКС рассказал о новых космических системах связи в России 02:27
Мутации сделали коронавирус более заразным 02:11
Группа "Ленинград" представила новый клип "Фотосессия" 01:38
Аномально жаркая погода установится на юге России 01:25
После сбоя ВТБ восстановил работу мобильного приложения 00:31
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 00:21
Названо место похорон актера Виктора Проскурина 02.07.2020
В США зафиксированы рекордные 50 тысяч заражений COVID в сутки 02.07.2020
В Москве курьеры устроили массовую драку 02.07.2020
Главный храм Вооруженных сил уже посетили более 30 тысяч человек 02.07.2020
Захарова предложила Вашингтону "разобраться со своими проблемами" 02.07.2020
В ВОЗ напомнили, что коронавирус не передается от животного человеку 02.07.2020
Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок в Конституцию РФ 02.07.2020
Шестнадцать европейских банков создадут новую платежную систему 02.07.2020
Ласицкене может уйти из сборной России 02.07.2020
В Минфине назвали потери бюджета от мер против коронавируса 02.07.2020
В США становятся популярными вечеринки-соревнования по заражению COVID-19 02.07.2020
Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году 02.07.2020
Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни" 02.07.2020
Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну 02.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
03.07.2020 02:54
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музеи Московского Кремля вновь начнут принимать посетителей

Музеи Московского Кремля вновь начнут принимать гостей. Свои двери для посетителей они откроют в пятницу, третьего июля, сообщили в пресс-службе музеев.

Фото: youtube
О чем повествуют музейные экспонаты выставки "Наша общая Победа"

"В Оружейной палате откроется выставка военных наград России. Она приурочена к 75-летию Победы. Посетители увидят ордена, которые вручали военным за доблесть на полях сражений, за полководческий талант, за личную храбрость и мужество в бою", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Одновременно посещать музеи смогут не более 150 человек, при этом все обязательно должны быть в масках и перчатках. В групповых экскурсиях пока будет не больше пяти человек.

Культура Культура Арт Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
"РГ" подготовила обзор лучших сервисов для чтения электронных книг
Как пандемия заставила заметить частные театры