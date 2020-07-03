Наталья Сергунина: Москва заняла 1 место в рейтинге по качеству электронных услуг

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Минэкономразвития РФ в рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме за 2019 год на первое место среди субъектов страны поставило столицу. В проведенном исследовании она набрала из 120 98,36 балла. Второе место заняла Московская область (91,9 балла), третье - Ростовская область (87,87 балла).

Наталья Сергунина так прокомментировала этот рейтинг:

- Современный город - это удобный город с продвинутой цифровой средой. Максимально удобными для людей должны быть, в том числе, госуслуги. Для этого мы переводим их в электронный вид и повышаем их качество. За все время городскими онлайн-услугами и сервисами воспользовались уже 1,6 миллиарда раз.

Сергунина напомнила, что на московском портале mos.ru жителям города доступно более 360 электронных услуг и сервисов для физических и юридических лиц. Они стали неотъемлемой частью жизни. Об этом говорит и число пользователей портала - 10,7 миллиона.

Горожане могут оформить или подать документы онлайн без личного взаимодействия с государственными структурами, быстро оплатить счета и получить полезную информацию о порядке и правилах оказания услуг.

В 2019 году, в частности, горожане чаще всего пользовались "Электронным дневником школьника" (более 193,9 миллиона обращений), поиском и оплатой штрафов ГИБДД (свыше 88,5 миллиона обращений) и приемом показаний приборов учета воды (более 36,9 миллиона обращений). У юридических лиц самыми востребованными услугами и сервисами в прошлом году были поиск такси в реестре выданных разрешений (свыше 20,2 миллиона обращений), сервис сверки финансово-лицевых счетов арендаторов (более 294,5 тысячи обращений) и оформление разовых пропусков, предоставляющих право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения (свыше 206 тысяч обращений).