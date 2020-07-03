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03.07.2020 14:00

Нововоронежская АЭС на 10,3% перевыполнила план июня

За первый летний месяц 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 1 млрд 911 млн 285 тыс кВт*ч электроэнергии. Это составляет 110,3% от планового задания Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

При этом 1 млрд 759 млн 983 тыс. кВт*ч электроэнергии было передано потребителям энергосистемы Центра России. Такого количества электроэнергии хватит, чтобы 24 млн 444 тысячи лампочек мощностью 100 Вт без перерыва горели ровно месяц.

"В июне 2020 года Нововоронежская АЭС выработала на 960,652 млн кВт*ч электроэнергии больше, чем в июне прошлого года. Это объясняется тем, что в 2019 году энергоблок № 7 находился на этапе опытно-промышленной эксплуатации, во время которого проходило освоение мощности от 30 до 100%", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Всего за шесть месяцев 2020 года Нововоронежская АЭС выработала 13 млрд 549 млн кВт*ч электроэнергии. Этот показатель на 52,6% (4,669 млрд кВт*ч) больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, 5 и 7: они несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. На энергоблоке №6 идёт планово-предупредительный ремонт.

Нововоронежская АЭС на 90% обеспечивает потребности Воронежской области в электроэнергии. Снабжает электричеством свыше 20-ти крупных предприятий и более 2,3 млн жителей региона.

Радиационный фон на Нововоронежской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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